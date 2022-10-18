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26 октября в Токио состоится встреча заместителей глав МИД РК, США и Японии. Как сообщили в южнокорейском МИД, первый замминистра Чо Хён Дон встретится с помощником госсекретаря США Уэнди Шерман и замминистра иностранных дел Японии Такэо Мори. Стороны обсудят вопросы укрепления сотрудничества по текущим вопросам, включая северокорейские проблемы. Ожидается, что особое внимание будет уделено вопросу безопасности. Чо Хён Дон планирует также двусторонние встречи со своими коллегами. Предполагается, что в ходе встречи с Такэо Мори будет затронута проблема выплаты компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации в период протектората Японии над Кореей. Трёхсторонние переговоры на уровне заместителей глав МИД проводятся с апреля 2015 года поочерёдно в Сеуле, Токио и Вашингтоне. Последняя встреча проходила в июне этого года в южнокорейской столице.