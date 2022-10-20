Президенты РК и Египта обсудили вопросы сотрудничества

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20 октября президенты РК и Египта Юн Сок Ёль и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили в телефонном разговоре вопросы сотрудничества между двумя странами. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, Юн Сок Ёль выразил удовлетворение достигнутым уровнем сотрудничества в сферах атомной энергетики, оборонной промышленности и промышленного строительства. Южнокорейский лидер призвал собеседника оказать всемерную поддержку южнокорейским компаниям, работающим в Египте. Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что он приветствует выход на египетский рынок южнокорейских компаний, обладающих технологиями мирового уровня в сфере зелёного роста, производства электромобилей и судостроения. Он напомнил о том, что в ноябре в Египте состоится Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27). Юн Сок Ёль выразил готовность к сотрудничеству в данной области, пообещав направить на конференцию своего представителя.