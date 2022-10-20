Министр обороны РК проверил боеготовность ракетных сил

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20 октября министр обороны РК Ли Чжон Соп посетил одно из подразделений командования ракетных войск стратегического назначения, проверив боеготовность и поддержав военных на местах. Он заявил, что в условиях нарушений Пхеньяном межкорейского соглашения в военной области от 19 сентября Сеул работает над укреплением своей трёхкомпонентной системы ПРО, совместно с США сохраняя действенность сил расширенного сдерживания. Ли Чжон Соп дал указание сохранять готовность к любым вариантам развития ситуации, а в случае необходимости незамедлительно дать жёсткий ответ с применением высокоточного ракетного оружия, не уступающего лучшим мировым аналогам. Он подчеркнул важность укрепления боевого духа военнослужащих и повышения их боеготовности посредством учений, максимально приближенных к реальным боевым условиям.