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В Корее

Прокуратура запросила ордер на арест соратника лидера оппозиции

Write: 2022-10-21 10:57:49Update: 2022-10-21 11:20:16

Прокуратура запросила ордер на арест соратника лидера оппозиции

Photo : YONHAP News

21 октября Центральная окружная прокуратура Сеула запросила ордер на арест близкого соратника Ли Чжэ Мёна, председателя оппозиционной Демократической партии Тобуро. Заместитель директора Института демократии Ким Ён подозревается в получении 847 млн. вон (593.500  долларов от одной строительной компании в городе Соннаме провинции Кёнгидо. Средства были получены с апреля по август прошлого года перед первичными выборами кандидата от партии для участия в президентских выборах этого года.  Кандидатом стал Ли Чжэ Мён, который с небольшим отрывом потерпел поражение на президентских выборах. Ким Ён отвечал за сбор средств на избирательную кампанию Ли Чжэ Мёна. Строительная компания, выделившая деньги, подозревается в коррупции, связанной с прибыльным проектом жилищного строительства в Соннаме, мэром которого был Ли Чжэ Мён. 
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