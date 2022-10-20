Прокуратура запросила ордер на арест соратника лидера оппозиции

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21 октября Центральная окружная прокуратура Сеула запросила ордер на арест близкого соратника Ли Чжэ Мёна, председателя оппозиционной Демократической партии Тобуро. Заместитель директора Института демократии Ким Ён подозревается в получении 847 млн. вон (593.500 долларов от одной строительной компании в городе Соннаме провинции Кёнгидо. Средства были получены с апреля по август прошлого года перед первичными выборами кандидата от партии для участия в президентских выборах этого года. Кандидатом стал Ли Чжэ Мён, который с небольшим отрывом потерпел поражение на президентских выборах. Ким Ён отвечал за сбор средств на избирательную кампанию Ли Чжэ Мёна. Строительная компания, выделившая деньги, подозревается в коррупции, связанной с прибыльным проектом жилищного строительства в Соннаме, мэром которого был Ли Чжэ Мён.