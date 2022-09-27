РК подняла в ООН проблему северокорейских беженок

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Правительство РК впервые подняло в рамках Совета Безопасности ООН проблему прав северокорейских женщин, покинувших родину. 20 октября постоянный представитель РК при ООН Хван Чжун Гук выступил на заседании совета по вопросам женщин, мира и безопасности, обратив внимание на многочисленные трудности, с которыми сталкиваются женщины, бежавшие с Севера. Он назвал «ужасающей» ситуацию, когда многие из таких женщин могут приехать в РК только после того, как они провели годы в тюрьме или стали жертвами торговли людьми. Он добавил, что в случае репатриации на родину им грозят суровые репрессии. Женщины составляют 72% из примерно 34 тысяч северокорейских беженцев, прибывших на Юг с 1990-х годов. Хван Чжун Гук призвал соседние страны не возвращать на родину беженцев из Северной Кореи. Проблема северокорейских беженок впервые поднята в рамках Совета Безопасности ООН.