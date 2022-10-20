20 октября в РК 24.751 новый случай COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 20 октября в стране зарегистрирован 24.751 новый случай COVID-19. Это на 680 случаев меньше, чем в предыдущий день. Эксперты считают, что в настоящий момент замедление темпов распространения вируса прекратилось, и с ноября или с начала декабря можно ожидать новой волны заражений. В частности, индекс репродукции коронавируса, означающий среднее число людей, которые заражаются от одного заболевшего, составил 1.09. Впервые за последние девять недель показатель превысил единицу, что указывает на начало активного распространения вируса. В тяжёлом и критическом состоянии находятся 233 человека, что на 16 человек меньше, чем накануне. В результате осложнения хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки скончались 30 человек. Коэффициент смертности 0,11%.