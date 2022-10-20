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Экономика

С 1 по 20 октября экспорт РК сократился на 5,5%

Write: 2022-10-21 12:19:57Update: 2022-10-21 12:30:46

С 1 по 20 октября экспорт РК сократился на 5,5%

Photo : YONHAP News

С 1 по 20 октября южнокорейский экспорт сократился на 5,5% в годовом исчислении, составив 32 млрд 401 млн долларов. Об этом сообщили 21 октября в Таможенном управлении. Если итоговый объём экспорта за октябрь снизится, то это будет первое снижение с октября 2020 года. После июня этого года наблюдается устойчивая тенденция замедления темпов роста экспорта. Поставки за рубеж полупроводников снизились на 12,8%. Уменьшились поставки судов, средств беспроводной связи и продукции металлургической промышленности. Одновременно возрос экспорт нефтепродуктов, автомобилей и автозапчастей. Импорт в первые 20 дней октября вырос на 1,9% в годовом исчислении, составив 37 млрд 355 млн долларов. Рост импорта превышает рост экспорта 16 месяцев подряд. Отмечено увеличение ввоза в страну полупроводников, газа, полупроводникового оборудования и угля. В торговом балансе страны в указанный период отмечен дефицит в объёме 4 млрд 954 млн долларов. 
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