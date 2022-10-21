Коррупционный скандал должен расследовать спецпрокурор

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Лидер оппозиции, председатель Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён предложил назначить специального прокурора для расследования коррупционного скандала, в причастности к которому подозревают одного из его ближайших помощников. Выступая 21 октября на пресс-конференции, Ли Чжэ Мён заявил о его невиновности. Заместитель директора Института демократии Ким Ён подозревается в получении 847 млн. вон (593.500 долларов) от строительной компании Seongnam Development. Строительная компания, выделившая деньги, подозревается в коррупции, связанной с прибыльным проектом жилищного строительства в городе Соннаме провинции Кёнгидо, мэром которого был Ли Чжэ Мён. Прокуратура подозревает, что эти деньги использовались для финансирования участия Ли Чжэ Мёна в президентских выборах. «Я не получал даже конфеты, не говоря уже о средствах на президентскую кампанию»,- сказал Ли Чжэ Мён. Правительство и правящая партия пытаются уничтожить оппозицию,- добавил он.