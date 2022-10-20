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Политика

Происходит отток военных лётчиков из РК

Write: 2022-10-21 14:08:48Update: 2022-10-21 14:35:43

Происходит отток военных лётчиков из РК

Photo : YONHAP News

В РК высказываются опасения по поводу оттока опытных военных лётчиков. По данным, представленным членом парламентского комитета по обороне Сон Гап Соком, депутатом от оппозиционной Демократической партии Тобуро, с начала 2017 года по августа 2022 года 542 опытных военных пилота уволились с военной службы. К категории опытных пилотов относят офицеров, которые отслужили от 8 до 17 лет и имеют квалификацию для обучения молодых лётчиков. На подготовку одного такого профессионала затрачивается примерно 13,5 млрд вон (9,5 млн долларов). 97% опытных военных пилотов, которые ушли из армии за последние шесть лет, устроились в частные авиакомпании. 413 из них - это пилоты истребителей. Сон Гап Сок отметил необходимость снижения оттока специалистов путём повышения денежного довольствия и улучшения условий социального обеспечения. 
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