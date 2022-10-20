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Политика

В ВМС РК появятся беспилотные корабли

Write: 2022-10-21 14:49:16Update: 2022-10-21 15:18:05

В ВМС РК появятся беспилотные корабли

Photo : YONHAP News

К 2040-м годам в составе военно-морских сил РК будет создано командование беспилотных кораблей, подводных лодок и самолётов, чтобы решить проблему нехватки личного состава, вызванную низким уровнем рождаемости. Об этом говорится в рабочем докладе командования морской пехоты и штаба ВМС РК, представленном 21 октября в ходе парламентской инспекции. В настоящий момент на беспилотные системы вооружений приходится лишь 1% арсенала ВМС РК. К 2040-м годам показатель планируется увеличить до 45%. Кроме того, принято решение о сокращении количества флотов с нынешних трёх до двух. Планируется также сократить долю призывников в личном составе флота с 37,1% до 20%. Поставлена цель создать морскую трёхкомпонентную систему ПРО, которая будет противодействовать угрозам северокорейских подлодок с БРПЛ. Рассматривается возможность выделения морской пехоты в отдельное войсковое формирование, независимое от ВМС. 
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