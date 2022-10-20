РК и Иран отметили 60-летие дипотношений

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20 октября в посольстве РК в Иране состоялся приём по случаю 60-летия дипотношений двух стран. В нём приняли участие около 400 человек, включая представителей политических кругов, глав диппредставительств разных стран, деловых кругов и местной корейской диаспоры. Был показан видеоролик в поддержку кандидатуры Пусана в качестве места проведения в 2030 году Всемирной универсальной выставки. Состоялось выступление музыкальных групп «Вторая Луна» и «Poet». Южнокорейские культурные контенты постепенно получают признание в Иране. Особым интересом пользуются исторические сериалы. В 2006 – 2007 годах на телеканале IRIB транслировался сериал «Жемчужина дворца» (Тэчжангым) с рекордным рейтингом в 90%. Актриса Ли Ён Э, сыгравшая главную роль в сериале, в 2017 году получила благодарственную табличку от правительства Ирана. Участники мероприятия познакомились с корейской кухней. Были организованы выставки традиционных нарядов ханбок и фотографий достопримечательностей РК. Посол РК в Иране Юн Ган Хён отметил, что за прошедшие 60 лет в отношениях двух стран были сложные моменты, которые, однако, не омрачили дружбу. Он выразил уверенность в том, что последующие 60 лет ознаменуются новым уровнем двустороннего сотрудничества.