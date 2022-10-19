Север обстрелял буферные зоны в Жёлтом море

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224 октября с 5:14 утра северокорейские вооружённые силы произвели 10 выстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по морским буферным зонам в Жёлтом море. По данным Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, стрельбы велась из района Чансангот уезда Ёнён-гун провинции Хванхэ-Намдо. В тот же день в 3:42 ночи северокорейское судно «Мупохо» пересекло северную разграничительную линию в 27 км к северо-западу от южнокорейского острова Пэннёндо. ВМС РК открыли предупредительный огонь, потребовав судна покинуть территориальные воды. Пхеньян утверждает, что причиной огня из РСЗО стало нарушение южнокорейским кораблём территориальных вод Северной Кореи в Жёлтом море. Причём корабль проник вглубь северокорейской территории на 2,5-5 км. В заявлении Генерального штаба Корейской народной армии, распространённом агентством ЦТАК, говорится, что Пхеньян «направляет серьёзное предупреждение по поводу вторжения в территориальные воды КНДР». В свою очередь, Объединённый комитет начальников штабов вооружённых сил РК заявил, что Пхеньян нарушил межкорейкое соглашение в военной области от 19 сентября 2018 года. Действия Пхеньяна дестабилизируют ситуацию не только на Корейском полуострове, но и в регионе,- говорится в заявлении. Северокорейские корабли достаточно часто вторгаются за пределы северной разграничительной линии в Жёлтом море, установленной командованием ООН в 1953 году. Пхеньян отказывается признавать её в качестве межкорейской морской границы и требует передвинуть южнее. В 1999, 2002 и 2009 годах в данном районе происходили серьёзные боестолкновения между Югом и Севером.