ВМС РК проводят масштабные учения

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ВМС РК сообщили о проведении с 24 по 27 октября масштабных учений с привлечением сухопутных и военно-воздушных сил, морской полиции, а также вооружённых сил США. Их цель - повышение оперативных возможностей в проведении совместных морских операций в рамках укрепления общей обороноспособности. ВМС РК привлекли к манёврам около 20 кораблей, включая фрегаты и эсминцы, оснащённые многоцелевой системой слежения и наведения AEGIS, а также морские патрульные самолёты и вертолёты. Сухопутные войска задействуют вертолёты Apache, а ВВС - истребители F-15K и KF-16. С американской стороны в учениях принимают участие вертолёты Apache и штурмовики A-10. В ходе учений отрабатываются действия по выявлению и уничтожению сил противника в районе северо-западных островов РК в Жёлтом море. Все действия отрабатываются в условиях, максимально приближённых к боевым. Данные манёвры проводятся ежегодно в рамках полевых учений «Хогук».