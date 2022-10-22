Сеул вновь подтвердил готовность к диалогу с Пхеньяном

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Правительство РК совместно с мировым сообществом будет работать над тем, чтобы северокорейцы, проживающие на юге Корейского полуострова, смогли встретиться со своими близкими. Об этом заявил премьер-министр РК Хан Док Су, выступая 23 октября на открытии спортивных соревнований среди северокорейцев, перебравшихся в РК. мероприятие состоялось на стадионе Хёчхан в столичном округе Ёнсан-гу. Хан Док Су подтвердил, что Сеул будет жёстко противостоять недружественным действиям Пхеньяна, полагаясь на сильную армию и союз с США. Глава правительства заявил, что Сеул, обеспечив силы сдерживания северокорейской ядерной угрозы, намерен работать над формированием межкорейских отношений, основанных на здравом смысле. По его словам, Сеул всегда открыт к диалогу с Пхеньяном, в том числе, в сфере гуманитарных обменов. Хан Док Су выразил надежду на то, что в скором будущем семьи Юга и Севера смогут собраться вместе.