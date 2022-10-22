Самолёт Korean Air выехал за пределы ВПП в аэропорту Себу

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Самолёт А330-300 компании Korean Air, на борту которого находились 162 пассажира и 11 членов экипажа, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) при посадке в международном аэропорту Себу на Филиппинах. Как сообщил представитель авиакомпании, инцидент произошёл 23 октября в 23:07. В условиях плохой погоды две предыдущие попытки приземлиться оказались неудачными, а третья попытка закончилась лётным происшествием. Повреждены передние шасси и носовая часть самолёта. Серьёзных травм нет, некоторые пассажиры получили лёгкие ушибы. Аэропорт Себу временно закрыт, самолёты перенаправляются в близлежащие аэропорты или возвращаются в пункты отправления. Другие южнокорейские компании, которые выполняют рейсы в Себу, изменили расписание. Рейс Jin Air был перенаправлен в ближайший аэропорт, а рейс Jeju Air задерживается. Korean Air направила резервный самолёт за пассажирами, которые должны были вылететь обратным рейсом. Президент Korean Air У Ги Хон выступил с заявлением, в котором выразил сожаление по поводу случившегося. Он отметил, что компания, которая уделяет первостепенное внимание безопасности полётов, примет все возможные меры для предотвращения повторения подобных происшествий. При министерстве сухопутных территорий и транспорта создана комиссия по расследованию причин инцидента с участием независимых экспертов.