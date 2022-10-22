Правительство направляет на фондовый рынок 35 млрд долларов

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Правительство РК приняло решение поддержать отечественный фондовый рынок, направив на него 50 трлн вон (35 млрд долларов), в том числе, 20 трлн вон из стабилизационного фонда рынка облигаций. Об этом сообщил 21 октября вице-премьер, министр планирования и финансов Чху Гён Хо. Опасения по поводу дальнейшей дестабилизации рынка возникли после того, как компания Iwon Jeil Cha, созданная Gangwon Jungdo Development Corporation для строительства развлекательного парка Legoland в провинции Канвондо, была признана банкротом. Она не смогла выплатить долг в размере 205 млрд вон (142,5 млн долларов). «На краткосрочном рынке ценных бумаг, обеспеченных активами, наблюдается беспокойство, и власти готовят различные контрмеры для стабилизации рынка»,- отметил вице-премьер. 44% акций компании-застройщика принадлежит провинции Канвондо. Ранее администрация провинции заявила о намерении подать заявку на конкурсное управление парком. В связи с угрозой дефолта по облигациям инвесторы отказываются вкладывать свои средства. В этой связи с 24 октября начинается закупка правительством облигаций на сумму 1 млрд 118 млн долларов. Банк Кореи также намерен на этой неделе принять решение о дополнительных мерах поддержки фондового рынка. Высказываются опасения, что это только начало его дестабилизации. Представитель института исследований рынка капитала Хван Сэ Ун заявил о высокой вероятности того, что повышение процентных ставок продолжится до первого квартала следующего года. После этого экономический застой будет более отчётливым, и велика вероятность дальнейшего ухудшения ситуации.