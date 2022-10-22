Судостроение РК нуждается в новых кадрах

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Для поддержания конкурентоспособности южнокорейской судостроительной отрасли в течение ближайших пяти лет необходимо привлечь в отрасль 43 тыс. квалифицированных специалистов. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого Корейской ассоциацией оффшорной и судостроительной отрасли при поддержке министерства промышленности, торговли и энергетики. Сообщается, что максимальное количество рабочих, задействованных в отрасли, было достигнуто в 2014 году – 203.441 человек. После этого оно неуклонно сокращалось, составив в июле этого года 92.394 человека, то есть, уменьшилось за 8 лет более чем на 50%. В сфере проектирования численность персонала снизилась на 46,9%, а непосредственно на производстве - на 58,3%. При этом в прошлом году объём заказов южнокорейских судостроителей вырос на 98,5% в годовом исчислении, составив 17 млн 608 тыс. компенсированных брутто-тонн (CGT). Эксперты считают, что в 2027 году для нормального функционирования отрасли необходимы 135 тыс. человек – 14 тыс. человек в сфере проектирования и исследований, 107 тыс. на производстве, 14 тыс. на других позициях. То есть, дополнительно нужно набрать 43 тыс. человек. С этой целью ассоциация представила стратегию расширения кадровой политики.