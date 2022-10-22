Полупроводниковые компании РК уступают конкурентам

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Только три южнокорейские компании - Samsung Electronics, SK Hynix и SK Square - входят в список ста крупнейших мировых производителей полупроводников. Об этом говорится в аналитическом докладе американской компании S&P Capital IQ. В списке 42 китайские компании, 28 американских, 10 тайваньских и 7 японских. Отмечается также снижение рейтинга южнокорейских производителей полупроводников по рыночной капитализации. В 2018 году компания Samsung Electronics была мировым лидером по этому показателю, а сейчас занимает третье место, уступая тайваньской TSMC и американской NVIDIA. SK Hynix опустилась на четыре позиции, заняв 19-е место. SK Square, отделившаяся в ноябре прошлого года от SK Telecom, за один год опустилась с 80-го на сотое место. Сообщается также о сокращении прибыльности отечественных компаний. При этом прибыльность компаний из США, Японии и Тайваня возросла. РК отстаёт также по доле инвестиций в новые исследования и разработки по отношению к объёму продаж. Эксперты Федерации корейских промышленников отмечают, что снижение позиций отечественных компаний в рейтингах по рыночной капитализации и прибыльности во многом связано с гораздо более высокой налоговой нагрузкой по сравнению с другими странами.