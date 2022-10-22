В Нью-Йорке состоялся Корейский фестиваль

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Несмотря на дождливую погоду, около тысячи американцев собрались 23 октября в парке Юнион-сквер на Манхэттене, где состоялся традиционный фестиваль, организованный Ассоциацией корейцев Нью-Йорка. Концерт танцоров K-pop, показательные выступление борцов ссирым и дегустация корейских традиционных блюд пользовались особой популярностью. У киосков, торгующих рисовыми роллами с овощами кимпап и жареной говядиной пульгоги, выстраивались длинные очереди. Гостями фестиваля были, в частности, генеральный аудитор Нью-Йорка Брэд Ландер и член законодательного собрания штата Нью-Йорк Рон Ким. Брэд Ландер отметил, что очень рад проведению данного мероприятия, поблагодарив исполнителей К-РОР и создателей корейских сериалов за то, что они вносят разнообразие в жизнь ньюйоркцев. Он вручил благодарственные грамоты представителям Корейской корпорации по распространению сельскохозяйственной и морской продукции и коллективу традиционного искусства «Сэчжон».