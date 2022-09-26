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Экономика

Ожидаемая инфляция в РК выросла до 4,3%

Write: 2022-10-25 10:41:15Update: 2022-10-25 18:38:16

Photo : YONHAP News

По данным Банка Кореи, ожидаемая инфляция, то есть, прогноз роста цен в течение года, составила в октябре текущего года 4,3%, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Отмечается, что на сохранение высокого уровня инфляции повлиял рост тарифов на газ и электроэнергию, увеличение цен на сельскохозяйственную продукцию и услуги общественного питания. Уровень восприятия потребительских цен, указывающий на их рост, ощущаемый потребителями, вырос на 0,1%, составив 5,2%. Индекс потребительских настроений составил 88,8 пункта, сократившись на 2,6 пункта по сравнению с сентябрём. Показатель ниже ста пунктов указывает на преобладание пессимистических настроений над оптимистическими. Данные об ожидаемой инфляции тщательно отслеживаются, поскольку её рост может побудить население требовать повышения заработной платы из-за ожиданий снижения их реальной покупательной способности. В свою очередь, рост заработной платы может в конечном итоге стимулировать и без того высокую инфляцию. 
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