Ожидаемая инфляция в РК выросла до 4,3%

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По данным Банка Кореи, ожидаемая инфляция, то есть, прогноз роста цен в течение года, составила в октябре текущего года 4,3%, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Отмечается, что на сохранение высокого уровня инфляции повлиял рост тарифов на газ и электроэнергию, увеличение цен на сельскохозяйственную продукцию и услуги общественного питания. Уровень восприятия потребительских цен, указывающий на их рост, ощущаемый потребителями, вырос на 0,1%, составив 5,2%. Индекс потребительских настроений составил 88,8 пункта, сократившись на 2,6 пункта по сравнению с сентябрём. Показатель ниже ста пунктов указывает на преобладание пессимистических настроений над оптимистическими. Данные об ожидаемой инфляции тщательно отслеживаются, поскольку её рост может побудить население требовать повышения заработной платы из-за ожиданий снижения их реальной покупательной способности. В свою очередь, рост заработной платы может в конечном итоге стимулировать и без того высокую инфляцию.