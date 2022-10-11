Президент РК призвал политические партии к сотрудничеству

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль призвал политические партии сотрудничать в противостоянии угрозам со стороны Северной Кореи и экономическим трудностям. Выступая 25 октября с бюджетным посланием к Национальному собранию, глава государства отметил, что при решении экономических и политических проблем «не может быть разделения между правящей и оппозиционной партиями». Он добавил, что правительство нуждается в сотрудничестве с Национальным собранием. Изложив детали бюджета следующего года на сумму 639 триллионов вон (443 млрд долларов), президент подчеркнул важность «разумного управления национальными финансами и обеспечения достойных кредитных рейтингов на фоне высоких процентных ставок и финансовой нестабильности во всём мире». Финансы должны были прочными, чтобы обеспечить «устойчивый и благотворный цикл экономического роста и благосостояния для нуждающихся»,- добавил он. Коснувшись политических проблем, Юн Сок Ёль охарактеризовал недавние испытания Севером баллистических ракет как «серьёзное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и прямой вызов мировому сообществу». Глава государства пообещал усилить сдерживание Северной Кореи, используя совместные возможности РК и США в военной области. Если Северная Корея решит отказаться от ядерного оружия и пойдёт на диалог, правительство РК окажет ей политическую и экономическую помощь,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Выступление президента проходило в полупустом зале, поскольку депутаты от главной оппозиционной Демократической партии Тобуро, имеющие большинство мест, отказались участвовать в пленарном заседании. Они выступают против обвинений её руководителей в причастности к коррупции, характеризуя действия правительства как подавление оппозиции.