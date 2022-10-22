Эксперты призывают пересмотреть подходы к ядерной проблеме КНДР

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На фоне беспрецедентной ракетной активности Северной Кореи и вероятности проведения Пхеньяном седьмого ядерного испытания в США всё громче звучат призывы к признанию статуса КНДР в качестве ядерной державы и пересмотру политики денуклеаризации Корейского полуострова. В статье, опубликованной агентством Bloomberg, говорится, что политика денуклеаризации Корейского полуострова, проводившаяся в последние десятилетия, потерпела неудачу. После того, как в сентябре Северная Корея на законодательном уровне утвердила статус ядерной державы, США и их союзники должны принять данный факт и учиться действовать в новых условиях. Президент США Джо Байден активно отказывается от неудачной политики предыдущего правительства в сфере безопасности. Указывается, что в этой связи настало время пересмотреть подходы к решению северокорейских проблем. Критике подвергаются также антисеверокорейские санкции, которые не дают иного эффекта, кроме создания дефицита продовольствия для миллионов северокорейцев. Ранее Джеффри Льюис, специалист по нераспространению ядерного оружия из Института международных отношений Миддлбери, также заявлял о необходимости признания ядерного статуса КНДР в интересах смягчения напряжённости на Корейском полуострове. Журналист Дональд Кирк, специализирующийся на Восточной Азии, писал, что надежды на переговоры с Ким Чон Ыном по ядерному вопросу являются фантазией. Он призвал сосредоточиться на укреплении обороноспособности, назвав принятие Севером ядерной доктрины на законодательном уровне реальной угрозой.