Во время пандемии COVID-19 сократились выбросы парниковых газов

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В период активного распространения коронавируса в РК значительно сократились выбросы парниковых газов. По данным министерства экологии, в 2020 году объём выбросов сократился на 6,4% в годовом исчислении, составив 656 млн 220 тыс. тонн. Доля энергетики составила 86,8% выбросов - 569 млн 920 тыс. тонн. Далее следует промышленное производство и сельское хозяйство. В сфере энергетики показатель сократился на 6,8%. Увеличение выбросов отмечено в сельском хозяйстве из-за роста поголовья скота и в сфере переработки мусора в связи с увеличением объёмов утилизации производственного мусора. Пик выбросов парниковых газов в РК был зафиксирован в 2018 году – 727 млн тонн. В 2019 году показатель сократился на 3,5%, а в 2020 - на 6,4%. Между тем, после отмены мер социального дистанцирования в стране наблюдается активизация передвижения населения по стране. В результате, по предварительным данным, в 2021 году объём выбросов вырос на 3,5%.