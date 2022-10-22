Замглавы МИД РК встретился с коллегами из США и Японии

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Заместители глав внешнеполитических ведомств РК и Японии Чо Хён Дон и Такэо Мори встретились 25 октября в Токио. Они обсудили вопросы сотрудничества в решении региональных и мировых проблем, выразив обеспокоенность недавней серией запусков Пхеньяном баллистических ракет. Участники встречи сошлись во мнении, что усиление Пхеньяном ядерной и ракетной активности является явным и серьёзным вызовом мировому сообществу. Помимо вопросов региональной безопасности, дипломаты обменялись мнениями по проблеме выплат компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации корейцев в период японского колониального правления. Чо Хён Дон и Такэо Мори договорились развивать гуманитарные обмены между двумя странами. В тот же день Чо Хён Дон встретился с помощником госсекретаря США Уэнди Шерман. Обсуждались вопросы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе, на Корейском полуострове.