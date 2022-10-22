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Экономика

Hyundai Motor приступает к строительству завода в США

Write: 2022-10-26 11:31:13Update: 2022-10-26 11:32:12

Hyundai Motor приступает к строительству завода в США

Photo : YONHAP News

25 октября в городе Саванна штата Джорджия состоялась церемония начала строительства завода по производству электромобилей компании Hyundai Motor. В своём выступлении губернатор штата Джорджия Брайан Кемп выразил надежду на то, что инвестиции Hyundai Motor окажут положительное влияние как на компанию, так и на штат Джорджия. Заместитель министра торговли США Дон Грейвс отметил, что столь масштабный проект создаст тысячи рабочих мест в штате, внеся вклад в развитие сотрудничества двух стран в сфере технологий «умных» автомобилей и батарей для электромобилей. Председатель Hyundai Motor Group Чон Ый Сон заявил, что в штате Джорджия появится производственный объект высокого уровня. Строительство завода начнётся в 2023 году, а начало производства запланировано на 2025 год.  Мощность предприятия составит свыше 300 тыс. электромобилей в год. 
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