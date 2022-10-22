Пандемия COVID-19 повлияла на рождаемость в РК

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Южнокорейские учёные обнаружили связь между рождаемостью и пандемией COVID-19. Доклад на эту тему был представлен 25 октября в Сеуле в ходе международного семинара на тему «Глобальные демографические тенденции в посткоронавирусный период». По данным Корейского института здравоохранения и социальных проблем, показатели и без того низкой рождаемости демонстрировали тенденции к дальнейшему сокращению через девять месяцев после резкого увеличения числа инфицированных. В октябре 2020 года она уменьшилась на 14,6%, в декабре 2021 года – на 13%, в июне 2022 года – на 12,5% по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Данная тенденция особенно отчётливо проявляются среди женщин в возрасте от 20 до 29 лет, имеющих полное среднее образование и работающих в сфере услуг или продаж. По мнению исследователей, низкий уровень рождаемости, скорее всего, сохранится даже в случае перехода COVID-19 в эндемическую форму.