Правительство РК представило новую жилищную программу

Photo : YONHAP News

С 2023 по 2027 год правительство РК предоставит 500 тыс. единиц недвижимости в рамках программы обеспечения населения жильём. В специальную категорию получателей такого жилья войдёт молодёжь, не состоящая в браке. Также решено расширить систему распределения права на покупку жилья в частном секторе через жеребьёвку. План с таким содержанием был представлен на седьмом заседании правительства по корректированию политики поддержки молодёжи, состоявшемся под председательством премьер-министра Хан Док Су. 340 тыс. из заявленных 500 тыс. единиц жилья будут распределены среди молодёжи, 160 тыс. -среди людей в возрасте от 40 до 59 лет. В министерстве сухопутных территорий и транспорта отметили, что объявленная программа по своим масштабам более чем в три раза превышает аналогичные меры администрации бывшего президента Мун Чжэ Ина. 72% жилья будет построено в столичном регионе. Программа будет реализована по трём вариантам. Первый подразумевает предоставление 250 тыс. единиц жилья по цене, которая на 70% ниже рыночной. Обязательный срок проживания – пять лет. При этом покупатель может получить кредит под низкие проценты на сумму до 80% стоимости жилья. Максимально допустимый размер кредита 500 млн вон. После выплаты первого взноса остальную часть долга можно погашать в течение 40 лет по ставке от 1,9% до 3% годовых. Второй вариант предусматривает предоставление 100 тыс. единиц жилья, допуская возможность проживания на условиях аренды с низкой оплатой до шести лет. После этого жилец принимает решение о покупке жилья. При этом стоимость определяется исходя из цены, сложившейся при заселении. Третий вариант предусматривает выделение 150 тыс. единиц жилья на обычных условиях купли-продажи. Цена составит до 80% рыночной.