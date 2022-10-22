Бизнес РК обеспокоен ситуацией на фондовом рынке

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Южнокорейские компании переживают сложные времена, столкнувшись с последствиями высокой инфляции, укрепления доллара и нехватки сырья. Одновременно дестабилизируется ситуация на финансовом рынке. Крупные компании пересматривают свои инвестиционные планы. В свете прогнозов о дальнейшем повышении цен на сырьё и сокращении спроса на продукцию компания LG Electronics формирует антикризисную экспертную группу из представителей различных отделов. Подобная практика осуществляется для превентивного реагирования на меняющиеся рыночные условия. Группа SK, занятая в сфере мобильной связи, полупроводников, энергетики и в других крупных сегментах, также видит в нынешней ситуации большие риски. Проблема бизнеса состоит не только в росте цен на сырьё и экономическом спаде, но и в сложной ситуации на фондовом рынке, которая выражается в нехватке ликвидности. На прошлой неделе компании LG UPlus и Hanwha Solution выпустили корпоративные облигации. Предприятия с худшим кредитным рейтингом оказались в гораздо более сложном положении. Опасения по поводу дестабилизации фондового рынка возникли после того, как компания Iwon Jeil Cha, созданная Gangwon Jungdo Development Corporation для строительства развлекательного парка Legoland в провинции Канвондо, была признана банкротом. Свои инвестиционные планы свернули такие крупные компании как SK Hynix, Hanwha Solutions и Hyundai Oilbank. Hyundai Motor приняла решение о сокращении объёма инвестиций в целях обеспечения ликвидности.