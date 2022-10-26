Дипломаты из РК, США и Японии обсудили вопросы безопасности

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Заместители глав внешнеполитических ведомств РК, США и Японии - Чо Хён Дон, Уэнди Шерман и Такэо Мори - провели 26 октября в Токио консультации по вопросам региональной и глобальной безопасности. Как сообщил на совместной пресс-конференции по итогам встречи замминистра иностранных дел РК, участники консультаций призвали Северную Корею воздерживаться от дальнейших провокаций и предупредили о «беспрецедентном» масштабе ответных действий в случае проведения седьмого по счёту ядерного испытания. РК укрепит свой оборонный потенциал в рамках сотрудничества в области безопасности с США и Японией. В своём выступлении на пресс-конференции Уэнди Шерман отметила, что в этом году Северная Корея беспрецедентно часто запускала баллистические ракеты, одна из которых пролетела над Японией. Как заявил Такэо Мори, РК, США и Япония едины в том, что усиление ядерной и ракетной деятельности Северной Кореи является явным и серьёзным вызовом мировому сообществу. Ранее Чо Хён Дон встретился со своими коллегами в двустороннем формате.