Пхеньян может провести ядерное испытание до 7 ноября

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В Национальной службе разведки РК полагают, что Северная Корея проведёт седьмое ядерное испытание до 7 ноября, когда в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Об этом сообщил 26 октября представитель ведомства в ходе аудита в парламентском комитете по делам разведки. Ранее Национальная служба разведки уже отмечала возросшую вероятность проведения Пхеньяном очередного ядерного испытания в обозримом будущем. Об этом свидетельствует завершение подготовки третьего туннеля на северокорейском ядерном полигоне в Пхунгери провинции Хамгён-Пукто. Тогда высказывалось предположение, что Пхеньян может провести ядерное испытание в промежутке между началом работы ХХ съезда Компартии Китая 16 октября и промежуточными выборами в Конгресс США. Член парламентского комитета по делам разведки РК Юн Гон Ён заявил, что в последнем докладе есть новые данные, но пока они не подлежат разглашению в интересах безопасности.