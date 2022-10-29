Состоялась встреча глав МИД РК и островных стран Тихого океана

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26 октября в Пусане состоялась пятая встреча министров иностранных дел РК и 14 островных стран Тихого океана - Папуа-Новой Гвинеи, Фиджи, Маршалловых Островов, Соломоновых Островов, Тувалу, Вануату, Тонга, Палау, Ниуэ, Науру, Кирибати, Микронезии, Самоа и Островов Кука. Участники встречи обсудили пути укрепления сотрудничества в решении различных региональных проблем, включая изменение климата и сохранение морских биоресурсов. Вопрос изменения климата является очень важным для стран региона, поскольку повышение уровня океана в результате глобального потепления может угрожать их существованию. Глава южнокорейского МИД Пак Чин представил своим коллегам усилия правительства РК по достижению цели реализации углеродной нейтральности к 2050 году. Он призвал участников встречи поддержать кандидатуру Пусана в качестве места проведения Всемирной универсальной выставки 2030 года. Пак Чин выразил обеспокоенность по поводу эскалации военных угроз со стороны Северной Кореи, отметив, что в этом году она запустила рекордное количество ракет и находится на пороге седьмого ядерного испытания. «Сейчас как никогда необходим решительный и сплочённый ответ мирового сообщества»,- добавил он. РК и 14 островных государств Тихого океана проводят переговоры министров иностранных дел с 2011 года.