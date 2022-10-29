Исчезли 67 вьетнамцев, прибывших в РК через аэропорт Янян

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67 вьетнамцев, прибывших в РК по безвизовому режиму через международный аэропорт Янян в провинции Канвондо, исчезли, и связи с ними нет с 13 октября. Южнокорейские власти полагают, что они решили остаться в стране с целью дальнейшего нелегального трудоустройства. В этой связи до конца октября приостановлены все рейсы между Яняном и аэропортами Вьетнама. Туристы бежали во время посещения парка развлечений и торгового центра. Администрация провинции Канвондо потребовала от вьетнамских турагентств при формировании туристических групп тщательно проверять вероятность бегства туристов. Аналогичные требования были выдвинуты южнокорейским компаниям. Начальник управления туризма администрации провинции Канвондо Сим Вон Соп отметил, что безвизовый режим нацелен на стимулирование местной экономики, поэтому его необходимо сохранить. Ведутся поиски бежавших туристов, проводится расследование возможности участия в их бегстве брокеров, помогающих иностранцам остаться в РК нелегально.