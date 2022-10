Photo : YONHAP News

Южнокорейская группа BTS стала номинантом премии People's Choice Awards в категориях «Группа года» и «Музыкальное видео года» с композицией Yet To Come, а также в категории «Концерт года» с выступлением Permission to Dance on Stage. Солист группы BTS Чон Гук номинироован на награду в категориях «Коллаборация года» и «Музыкальное видео года» с песней Left & Right, выпущенной совместно с американским певцом Чарли Путом. Южнокорейская женская группа BLACKPINK представлена на премию в двух номинациях: «Группа года» и «Музыкальное видео года» с клипом Pink Venom. Церемония награждения состоится 6 декабря.