Ли Чжэ Ён утверждён в должности председателя Samsung Electronics

Photo : KBS News

27 октября совет директоров Samsung Electronics утвердил Ли Чжэ Ёна в должности председателя компании. Данный шаг обусловлен необходимостью укрепления и стабилизации функций управления, а также важностью быстрого принятия решений в условиях ухудшения глобальной экономической ситуации. Ли Чжэ Ён приступил к работе в Samsung Electronics в 1991 году. Занимал должности исполнительного директора, заместителя генерального директора и генерального директора, а в 2012 году занял пост вице-председателя компании. 25 октября на встрече с директорами компании, приуроченной ко второй годовщине смерти бывшего председателя Samsung Group Ли Гон Хи, Ли Чжэ Ён отметил, что нынешняя реальность носит серьёзный характер, а на рынке сложились жёсткие условия. Он подчеркнул, что, к сожалению, в последние годы компания не продвигалась вперёд, и сегодня настало время действовать смело, отвечая на новые вызовы. В настоящий момент Ли Чжэ Ён участвует в судебном разбирательстве по делу о слиянии компаний Samsung C&T и Cheil Industries. 27 октября он явился на заседание в Центральный окружной суд Сеула. Если дело будет передано в Верховный суд, то его рассмотрение затянется ещё на несколько лет, что сохраняет так называемые владельческие риски, связанные непосредственно с решениями и положением руководителя компании.