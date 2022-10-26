Банк Кореи представил меры поддержки фондового рынка

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27 октября Банк Кореи объявил меры поддержки отечественного фондового рынка. В частности, облигации банков и госучреждений будут отнесены к категории допускаемых залоговых облигаций. Данная мера будет действовать в течение трёх месяцев, начиная с 1 ноября. Обычно при получении кредитов от Банка Кореи финансовые учреждения предоставляют в качестве залога гособлигации или облигации с гарантиями правительства. Теперь можно будет предоставлять также облигации, выпущенные непосредственно самими банками или госучреждениями. Ожидается, что это позволит обеспечить дополнительный ресурс ликвидности в объёме 29 трлн вон (20 млрд 400 млн долларов). Кроме того, принято решение на три месяца отложить план повышения доли залоговых ценных бумаг, которые банки должны предоставлять в нетто-расчётах при межбанковских операциях. Это более чем на 5 млрд долларов ослабит залоговую нагрузку на финансовые учреждения. Обеспечиваемая таким образом ликвидность впоследствии полностью возвращается.