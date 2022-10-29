Более 21,5 тыс. пострадавших от вакцинации получили компенсации

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С начала вакцинации населения от COVID-19 правительство РК удовлетворило более 21,5 тыс. обращений о выплате компенсаций в связи с осложнениями. По данным комитета по компенсациям пострадавшим в результате вакцинации, представленным 27 октября, всего за период вакцинации было принято 89.788 обращений от пострадавших. Из рассмотренных 71.718 обращений удовлетворены 21.502, в том числе, 11 с летальным исходом. В 365 случаях из-за недостатка доказательств о последствиях вакцины пострадавшие не получали компенсации, но были отнесены к категории пациентов с заболеваниями, которые могли быть вызваны вакциной. Таким образом, они получили помощь в покрытии медицинских расходов. Всего по состоянию на 23 октября от граждан поступили почти 480 тыс. заявлений об осложнениях после вакцинации. Это 0,37% от общего количества прививок. 96% таких заявлений связаны с болями в месте укола, мышечными болями и другими незначительными отклонениями. На анафилаксию и другие случаи более серьёзных последствий пришлись 4%.