Провинция Канвондо погасит долг застройщика парка Legoland

Photo : YONHAP News

К 15 декабря администрация провинции Канвондо погасит долг в размере 205 млрд вон (145 млн долларов) перед корпорацией Jungdo Development за строительство тематического парка Legoland в городе Чхунчхоне. Как заявил 27 октября вице-губернатор провинции Канвондо Чон Гван Ёль, это должно смягчить нагрузку на финансовый рынок и кредиторов. Корпорация Jungdo Development, 44% акций которой принадлежит администрации провинции Канвондо, в 2020 году учредила компанию специального назначения Iwon Jeil Cha для финансирования строительства парка Legoland, которая не смогла вернуть долг. 4 октября она была признана банкротом, что потрясло фондовый рынок. Парк Legoland, который открылся 5 мая этого года, прекратит работу на три месяца, начиная с января 2023 года, для технического обслуживания. Его администрация подчёркивает, что временное закрытие не связано с долговым кризисом.