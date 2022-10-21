Президент РК представил направления экономической политики

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27 октября президент РК Юн Сок Ёль провёл 11-е заседание правительства по вопросам экономики и жизни населения в открытом формате. Оно продлилось 80 минут и транслировалось в прямом эфире. Глава государства отметил необходимость сохранения потребительских цен на приемлемом уровне. Он подчеркнул важность поддержания стабильности жизни населения и противодействия снижению реального дохода. Одновременно президент отметил снижение экономической активности домохозяйств и деловых кругов. Он обозначил особую важность отраслей новейших технологий для развития страны. Так, было объявлено о решении инвестировать 1 трлн вон (705 млн долларов) в целях сохранения лидерства РК в сфере полупроводников. Глава государства сообщил о планах подготовки пакета мер по развитию сегмента вторичных батарей, а также стабилизации цепочек поставок с целью обеспечения страны ключевыми минеральными ресурсами. В качестве перспективного направления названа активизация усилий по получению строительных контрактов за рубежом. Поставлена цель достичь годового объёма заказов в 50 млрд долларов и войти в четвёрку мировых лидеров в сфере строительства. Внимание уделили отрасли атомной энергетики и оборонной промышленности. Принято решение включить эти отрасли в число ключевых.