Юн Сок Ёль: РК не поставляет летальное оружие Украине

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РК не поставляет летальное оружие Украине. Об этом заявил 28 октября президент РК Юн Сок Ёль в ходе краткой встречи с журналистами по прибытии на работу. Таким образом южнокорейский лидер ответил на просьбу прокомментировать заявление президента России Владимира Путина о том, что поставки южнокорейского оружия Украине разрушат отношения между Сеулом и Москвой. Юн Сок Ёль отметил, что РК поставляла гуманитарную помощь Украине в сотрудничестве с мировым сообществом. Он подчеркнул, что Сеул прилагает усилия для сохранения мира и добрых отношений со всеми странами, включая Россию. Заявив, что РК не поставляла Украине летального оружия, Юн Сок Ёль одновременно отметил, что «это вопрос суверенитета». Южнокорейское правительство до настоящего момента сообщало о поставках Украине касок, одеял, палаток и других гуманитарных грузов, заявляя о невозможности поставок летального оружия.