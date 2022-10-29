РК и США сосредоточены на укреплении сил расширенного сдерживания

Photo : YONHAP News

РК и США активно сотрудничают в вопросе жёсткого противодействия недружественным действиям Пхеньяна. Об этом заявил посол РК в США Чо Тхэ Ён, выступая 27 октября на встрече с журналистами в Корейском культурном центре в Вашингтоне. Он оценил ситуацию на Корейском полуострове как очень серьёзную. Чо Тхэ Ён отметил, что Север повышает напряжённость, проводя ракетные и артиллерийские стрельбы, и при этом перекладывая всю ответственность за происходящее на РК и США. Он не исключил вероятности проведения Севером ядерного испытания, запуска межконтинентальной баллистической ракеты и испытаний других видов вооружений. На этом фоне звучат призывы разместить в РК тактическое ядерное оружие и стратегические вооружения США. Однако Сеул и Вашингтон относятся к таким призывам отрицательно. Взамен они сосредоточены на укреплении сил расширенного сдерживания. Чо Тхэ Ён заявил, что между РК, США и Японией в настоящий момент задействованы ряд каналов для укрепления сотрудничества.