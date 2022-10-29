KAI разработает новый десантно-штурмовой вертолёт для морской пехоты

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Корейская аэрокосмическая корпорация (KAI) выбрана в качестве разработчика десантно-штурмового вертолёта для морской пехоты. Соответствующий контракт на сумму 438 млрд 409 млн вон (309,5 млн долларов) подписан 27 октября с Корейским агентством оборонного развития. Срок разработки – 46 месяцев. Вертолёт будет осуществлять транспортную функцию, сопровождать десантные силы, обеспечивать огневую поддержку наземных частей. Ранее в апреле прошлого года Корейское агентство оборонного развития утвердило стратегию модернизации десантного вертолёта MARINEON с повышением его огневой мощи. Однако командование морской пехоты считает более подходящим американский вертолёт AH-1Z. Его производитель Bell также выражал готовность к сотрудничеству с южнокорейскими компаниями. Однако было принято решение заключить контракт с Корейской аэрокосмической корпорацией, исходя из таких факторов как соответствие требованиям военных, оптимальность и эффективность в эксплуатации с учётом совместимости с десантным вертолётом MARINEON.