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С 31 октября по 4 ноября РК и США проведут военно-воздушные учения Vigilant Storm, нацеленные на проверку возможностей сторон в выполнении совместных операций. В них будут задействованы около 140 южнокорейских самолётов, включая F-35A и F-15K, и 240 самолётов Седьмой воздушной армии США, в том числе, F-35B, EA-18, U-2. В манёврах примет участие также австралийский самолёт-заправщик KC-30A. Сообщается, что в этот раз американские истребители F-35B впервые будут размещены в РК и примут участие в совместных учениях. Стороны планируют отработать взаимодействие штурмовых эскадрилий и оборонительные действия. Кроме того, штаб воздушно-космических операций РК проверит эффективность системы управления объединёнными силами в режиме реального времени. Данные учения проводились с 2015 года под названием Vigilant Ace. С 2018 года они были переименованы в CFTE – общие учения по боевой подготовке.