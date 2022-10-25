КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности

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28 октября Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Восточного моря. Как сообщил представитель объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, запуски произведены с территории уезда Тхончхон-гун провинции Канвондо в 11:59 и 12:18. Ракеты пролетели около 230 км, достигнув максимальной высоты 24 км и максимальной скорости около 5 Маха. Пхеньян совершил недружественные действия в последний день совместных южнокорейско-американских учений «Хогук». «Запуски баллистических ракет подрывают мир и стабильность не только на Корейском полуострове, но и в регионе. Южнокорейские вооружённые силы находятся в состоянии повышенной готовности, внимательно следя за передвижениями северокорейских войск»,- говорится в сообщении объединённого комитета начальников штабов. Как отмечается в заявлении Индо-Тихоокеанского командования США, хотя запуски ракет не представляет непосредственной угрозы для США или их союзников, они дестабилизируют ситуацию в регионе. Предыдущий запуск северокорейской баллистической ракеты малой дальности имел место 14 октября.