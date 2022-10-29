В РК усиливают контроль за активностью иностранцев на рынке недвижимости

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В результате исследования активности иностранцев на рынке недвижимости выяснилось, что за последние два года произошли более 500 случаев незаконных действий. В указанный период министерство сухопутных территорий и транспорта в сотрудничестве с министерством юстиции и Таможенным управлением проверили 20.038 сделок с участием иностранцев. Среди них выявлены 1.145 подозрительных. После углублённых проверок остались 567 случаев, в которых могли иметь место нарушения законодательства. 121 дело касается незаконного ввоза крупных денежных средств с целью приобретения недвижимости. Имеется также значительное количество случаев нарушений процедуры проведения операций с недвижимостью, в том числе, незаконная сдача в аренду, несоблюдение правил покупки. 314 - нарушений пришлись на выходцев из Китая. Далее следуют граждане США – 104, Канады – 35. 74,2% подозрительных операций пришлись на столичный регион. Как отметили в министерстве сухопутных территорий и транспорта, возникают проблемы с получением данных об иностранных резидентах, необходимых для определения налоговой ставки. Заинтересованные ведомства намерены регулярно обмениваться информацией по данному вопросу для более эффективного контроля за активностью иностранцев на рынке недвижимости.