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Экономика

В РК усиливают контроль за активностью иностранцев на рынке недвижимости

Write: 2022-10-28 12:58:58Update: 2022-10-28 14:21:10

В РК усиливают контроль за активностью иностранцев на рынке недвижимости

Photo : YONHAP News

В результате исследования активности иностранцев на рынке недвижимости выяснилось, что за последние два года произошли более 500 случаев незаконных действий. В указанный период министерство сухопутных территорий и транспорта в сотрудничестве с министерством юстиции и Таможенным управлением проверили 20.038 сделок с участием иностранцев. Среди них выявлены 1.145 подозрительных. После углублённых проверок остались 567 случаев, в которых могли иметь место нарушения законодательства. 121 дело касается незаконного ввоза крупных денежных средств с целью приобретения недвижимости. Имеется также значительное количество случаев нарушений процедуры проведения операций с недвижимостью, в том числе, незаконная сдача в аренду, несоблюдение правил покупки. 314 - нарушений пришлись на выходцев из Китая. Далее следуют граждане США – 104, Канады – 35. 74,2% подозрительных операций пришлись на столичный регион. Как отметили в  министерстве сухопутных территорий и транспорта, возникают проблемы с получением данных об иностранных резидентах, необходимых для определения налоговой ставки. Заинтересованные ведомства намерены регулярно обмениваться информацией по данному вопросу для более эффективного контроля за активностью иностранцев на рынке недвижимости. 
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