США предостерегают КНДР от применения ядерного оружия

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Правительство США предостерегло Пхеньян от возможных ядерных атак. Ядерный удар по территории США, их союзников и партнёров приведёт к крушению северокорейского режима,- говорится в «Обзоре ядерной политики США» (NPR). Документ, в котором излагается ядерная доктрина США на ближайшие годы, опубликован 27 октября на сайте Пентагона. В нём отмечается необходимость формирования четырёхсторонней площадки с участием США, РК, Японии и Австралии для обеспечения безопасности Индо-Тихоокеанского региона от ядерных угроз со стороны России, Китая и Северной Кореи. В документе указывается, что Северная Корея, помимо использования ядерного оружия, может «нанести стратегический удар в Восточной Азии», но американское ядерное оружие играет роль средства сдерживания Севера от подобных действий. В документе говорится, что Север ответит за передачу технологий, сырья или специалистов в ядерной сфере в третьи страны.