153 человека погибли, 132 получили травмы в давке в Сеуле

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По состоянию на 22 часа 30 октября, 153 человек погибли, 133 получили травмы в давке в сеульском районе Итхэвон во время празднования Хэллоуина. Состояние 36 человек оценивается медиками как тяжёлое, в результате чего численность погибших может увеличиться. По данным МИД РК, среди погибших 26 иностранных граждан, в том числе, пять граждан Ирана, по четыре гражданина России и Китая, по два гражданина США и Японии, по одному гражданину Франции, Австралии, Норвегии, Австрии, Вьетнама, Таиланда, Казахстана, Узбекистана и Шри-Ланки. 15 иностранцев находятся в больницах. По словам очевидцев, огромная толпа начала образовываться с 22 часов 29 октября в переулке шириной не более четырёх метров вблизи отеля Hamilton. По данным спасательных служб, большинство погибших - люди в возрасте от 20 до 30 лет. Первоначально в службу спасения поступили несколько десятков жалоб на затруднённое дыхание. Прибывшие сотрудники Скорой помощи проводили на месте сердечно-лёгочную реанимацию. Между тем, по данным коммунальных служб, утечки газа, пожара или других подобных инцидентов в этом районе не произошло. Как сообщил журналистам представитель пожарной службы сеульского муниципального округа Ёнсанг-гу, причиной большого числа жертв стало скопление людей. По словам свидетелей, люди, находившиеся впереди, были сбиты с ног, и их раздавливали те, кто пытался пройти сзади. Сеульский муниципальный округ Ёнсан-гу, в состав которого входит Итхэвон, которой будет оказана финансовая и другая поддержка со стороны правительства.