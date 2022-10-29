Лидеры стран мира выразили соболезнования в связи с гибелью людей в Сеуле

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Президент США Джо Байден выразил «соболезнования в связи с большим числом погибших и пострадавших в результате давки в сеульском районе Итхэвон. «Джилл и я выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям, потерявшим близких в Сеуле. Мы скорбим вместе с народом Республики Корея и желаем скорейшего выздоровления всем, кто получил ранения», говорится в заявлении главы Белого дома. «Альянс между нашими двумя странами никогда не был более энергичным и жизненно важным, а связи между нашими народами сегодня крепче, чем когда-либо. США поддерживают Республику Корея в это трагическое время»,- отметил Байден. Премьер-министр Японии Фумио Кисида написал в Twitter, что он был «очень потрясён и опечален» трагедией в Сеуле. «От имени правительства и народа Японии выражаю искренние соболезнования жертвам и их семьям. Я буду молиться за скорейшее выздоровление раненых»,- написал Кисида. Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту РК Юн Сок Ёлю послание с соболезнованиями. Он отметил, что несколько китайских граждан погибли или получили ранения. Президент России Владимир Путин также направил южнокорейскому лидеру телеграмму, в которой говорится: «Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате трагического происшествия в Сеуле. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим». Премьер-министр Великобритании Риши Сунак написал в Twitter: «Мы переживаем за корейцев, испытывающих страдания». Президент Франции Эммануэль Макрон также написал в Twitter: «Я выражаю искренние соболезнования корейскому народу и жителям Сеула в связи с трагедией. Франция на вашей стороне».