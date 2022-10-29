В РК произошло землетрясение магнитудой 4,1

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Землетрясение магнитудой 4,1 произошло 29 октября в 8:27 в центральной части РК. По данным Корейской метеорологической администрации, его эпицентр находился в деревне Чанам-ри волости Чанён-мён уезда Квэсан-гун провинции Чхунчхон-Пукто на глубине 12 километров. Это самое сильное землетрясение, произошедшее на Корейском полуострове в этом году, и 38-е по силе за всё время наблюдений. По данным метеорологов, землетрясению предшествовали три форшока магнитудой 1,6, 1,3 и 3,5. До 10:00 зарегистрированы 12 афтершоков, которые ощущались на всей территории провинции. Эксперты полагают, что причиной землетрясения стал горизонтальный сдвиговый разлом в направлении север-северо-восток и юг-юго-запад или восток-юго-восток и запад-северо-запад. Сообщений о повреждениях или жертвах не поступало. Комиссия по ядерной безопасности сообщила, что все атомные электростанции работают в обычном режиме.