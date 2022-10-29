В РК объявлен национальный траур

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30 октября президент РК Юн Сок Ёль объявил национальный траур в связи с трагедией в сеульском районе Итхэвон, где в результате давки погибли и получили ранения несколько сот человек. «Произошла ужасная трагедия, которая никогда не должна повториться. Как президент, который отвечает за жизнь и безопасность людей, я ощущаю тяжесть на сердце и изо всех сил пытаюсь справиться со своим горем»,- заявил глава государства, обращаясь к нации в прямом эфире. Он отметил, что траур продлится до тех пор, пока все последствия трагедии не будут устранены. Президент выразил соболезнование семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Он добавил, что правительство окажет помощь в похоронах погибших и мобилизует службы неотложной медицинской помощи для лечения пострадавших. «Самое главное - установить причину трагедии и принять меры для предотвращения подобных трагических инцидентов»,- подчеркнул Юн Сок Ёль.