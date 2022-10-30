154 человека погибли, 149 получили травмы в давке в сеульском районе Итхэвон

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По состоянию на 18 часов 31 октября, число погибших в давке в сеульском районе Итхэвон во время празднования Хэллоуина составило 154 человека. Личность одного из погибших пока не установлена. 149 человек получили травмы. Состояние 33 человек оценивается медиками как тяжёлое, в результате чего численность погибших может увеличиться. Среди погибших 26 иностранных граждан, в том числе, пять граждан Ирана, по четыре гражданина России и Китая, по два гражданина США и Японии, по одному гражданину Франции, Австралии, Норвегии, Австрии, Вьетнама, Таиланда, Казахстана, Узбекистана и Шри-Ланки. По словам очевидцев, огромная толпа начала образовываться с 22 часов 29 октября в переулке длиной 40 метров и шириной чуть больше трёх метров, соединяющем улицу Итхэвон-но с проходящей параллельно ей пешеходной улицей, на которой расположены бары и рестораны. По словам свидетелей, люди, находившиеся впереди, были сбиты с ног, и их раздавливали те, кто пытался пройти сзади. Возраст подавляющего большинства погибших от 20 до 30 лет. Это главным образом девушки, которые из-за особенностей телосложения и небольшого количества мышц не могут противостоять сокрушительному давлению. Трагедия в районе Итхэвон – самая страшная катастрофа в истории страны с 2014 года, когда в результате затопления парома «Сэволь» у южного побережья страны погибли 304 человека.